Şehit astsubay Emre Sevinç, Bursa'da toprağa verildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç (28), Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in acı haberi, önceki Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. 3 çocuklarının en büyüğü olan Emre Sevinç'in şehadet haberini alan Mehmet ve Zeynep Sevinç, büyük üzüntü yaşadı.
Siirt 3’üncü Komando Tugayı'nda görevliyken, operasyon bölgesinde şehit olan Emre Sevinç'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, öğle saatlerinde askeri uçakla Bursa'nın Yenişehir Havalimanı'na getirildi.
Karşılama töreninde Mehmet ve Zeynep Sevinç çifti ile çocukları Kezban ve Yunus Sevinç de hazır bulundu.
2 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI
Düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi, helallik alınması için Yeşilova Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin 2 ay önce nişanlandığı Ayşenur Değirmenci ile Sevinç kardeşler, askeri üniforma ile karşıladı. Törene Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile çok sayıda kişi de katıldı.
BABASI, ASKER SELAMI İLE UĞURLADI
Dua okunup, helallik alınmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutun ambulansa konulması sırasında, üzerinde oğlunun üniforması olan Mehmet Sevinç, asker selamı verdi. Sevinç'in cenazesi, toprağa verilmek üzere helikopterle Harmancık ilçesine götürüldü.
Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, burada Çatalsöğüt Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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