Şehit adına yaptırılan çeşmedeki Türk bayrağının tahrip edilmesine soruşturma
Eskişehir'de, şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca (24) adına yaptırılan hayrat çeşmesindeki Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilirken, başsavcılık soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca, çığ altında kalarak şehit oldu. Şehit Karaca, 1 gün sonra memleketi Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verilirken, Sarıcakaya kara yolu üzerine de adına hayrat çeşmesi yaptırıldı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Çeşmeye şehit Karaca'nın fotoğrafının yanı sıra Türk bayrağı ve üzerinde 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır' yazılı mermer konuldu.
Hayrattaki Türk bayrağının tahrip edildiğini görenler, fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da Türk bayrağını tahrip eden kişi ya da kişilerin tespiti için adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılık açıklamasında, "Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi yolunda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca adına yaptırılan hayrat çeşmede bulunan Türk bayrağının tahrip edilmesi olayıyla ilgili olarak; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, eylemin fail ya da faillerinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Video Haberler
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Zehir zemberek sözler...
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi
- 'İlk kez açıklıyorum kamuoyu önünde...'
- Akşener'den partisine talimat
- İşte indirim beklenen modeller