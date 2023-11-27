Şehit Astsubay Necdet Çalış son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 17:54

Güncelleme: 27.11.2023 - 17:55

Bölücü terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış (29) için Ceyhan ilçesindeki İlbeyli Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin bir aylık hamile eşi Pınar Çalış, burada eşinin tabutuna sarılarak, "Ne işin var burada, böyle söz vermedin" dedi. Eşinin fotoğrafını öpen Pınar Çalış, "Çocuğunu bile göremedi" ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çalış'ın naaşı Toktamış Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin babası İsa ve annesi Sara ile kardeşleri, yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Yavuz Selim Köşger, mülki ve idari erkan katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.