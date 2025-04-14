Şehit-Der: Kimse Emrah başkanı teröre destekle suçlayamaz, her gün arardı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2025 - 04:00

İBB’ye yönelik “kent uzlaşısı” soruşturmasında tutuklanan seçilmiş Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a şehit yakınlarından destek geldi.

Şehit Aileleri Yakınları Yardımlaşma Derneği’nden (Şehit-Der) Teşkilat Başkanı Umut Zirek, iktidar yakın kaynakların kendileri üzerinden Şahan’ı karalama girişimine tepki gösterdi.

Basın açıklaması taleplerinin reddedildiğini söyleyen Zirek, “Küçükçekmece’de İBB’nin bir etkinliği kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuşma fırsatı bulduk. O da ‘Biz de destek veririz. Tüm ilçeler de emrinizde’ dedi. Sonrasında da Şişli Belediye başkanı ile temas kurduk” ifadelerini kullandı. Şahan’ın kısa süre sonra kendilerine dönerek “Maddi olarak ben, manevi olarak da belediyemiz emrinizdedir” dediğini aktaran Zirek, “Sonrasında her durumda yanımızda oldu. Ramazanda Nişantaşı’nda bulunan Mıstık Parkı’nda gelirinin şehit ailelerine gideceği bir kermes düzenlemek istedik. Üyelerimizin el emeği ürünlerinin yardım için satılacağı ve geliriyle kumanya dağıtılacak şekilde. Emrah başkan bize her konuda destek sağladı” dedi.

‘2 AY SONRA YENİDEN…’

Şahan’ın yapılanları “prim yapmak olarak algılanır” kaygısıyla kimseye duyurmadan yaptığını belirten Zirek, “Açık desteğinin yanı sıra, isimsiz olarak da bize destek verdiğini sonradan öğrendik. Bir gün kermesimize geldi ve suyu nereden aldığımızı sordu. Yer söyleyince de ‘Suyunuz da benden olsun, o parayla yardım yaparsınız, duanız bana yeter’ diyerek su sorununu da çözdü. Bayram zamanı isimsiz elbise kolileri geldi. Gelen fabrikayla konuşunca onun da Emrah başkandan geldiğini öğrendik. Ramazandaki etkinliğimiz sonrası ‘Bu etkinliği 2 ay sonra yine yapalım’ demişti ama nasip olmadı” ifadelerini kullandı. Zirek, şunları kaydetti:

“Yeri geldi maddi destek verdi. Yeri geldi bizimle ağladı. Ona laf söyleyenler, teröre destekle suçlayanlar, onun yüzde biri kadar şehit ailelerine destek oldu mu? Bizim olduğumuz yerde kimse onu teröre destek vermekle suçlayamaz. O bizim kırmızı çizgimiz. Kendisi tutuklandıktan sonra da ekibi her gün bizi arayıp ihtiyaçlarımızı soruyor. Biz ondan razıyız.”