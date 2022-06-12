Şehit Fuat Özer, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Fuat Özer'in (25) cenazesi memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü operasyonda, PKK’li teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Sözleşmeli Er Fuat Özer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Şehit Fuat Özer'in cenazesi sabah saatlerinde Adıyaman Havaalanı'na getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut, kara yolu ile törenin düzenleneceği Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na getirildi. Şehit Özer'in Türk bayrağına sarılı tabutuna annesi Medine Özer ve yakınları uzun süre sarılarak gözyaşı döktü.
Mehmet ve Medine Özer'in 3 çocuğunun en küçüğü olan Şehit Özer'in cenaze törenine siyasiler, partilerin temsilcileri, yakınları ve yurttaşlar katıldı.
Sözleşmeli Er Fuat Özer, Günaydın Camisi'nde kıldırılan cenaze namazının ardından Balkar beldesindeki mezarlıkta toprağa verildi.
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