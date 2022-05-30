Şehit İslam Sancak Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın (30) cenazesi, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde toprağa verildi.
Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaralanan Samsun Tekkeköy nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. İslam Sancak, şehit oldu.
Samsun Erenköy Mahallesi'nde babaevinde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı, Merkez Camisi'ne götürüldü.
Burada düzenlenen cenaze töreninde şehidin annesi Hanım Sancak ve kardeşleri ile nişanlısı Meyra Ayvaz gözyaşı döktü.
Anne Sancak, oğlunun tabutunu ve resmini okşayarak "Oğlum senden çok gurur duyuyorum. Beni bıraktın gittin. Ben sana düğün yapacaktım, çeyizini düzüyordum. Beni yaktın yıktın. Her zaman güzel sürprizler yapardın böyle sürpriz olur mu? Yaraların çok muydu ben senin yaralarına merhem olurdum" diye ağladı.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Baba Recep Sancak'ın yaklaşık 10 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği, beş kardeşi bulunan şehidin nişanlı olduğu ve bu yaz düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
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