MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın şehit olduğu duyuruldu.

AA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:04
MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Serttaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Pençe-Kilit Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş Milli Savunma Bakanlığı

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