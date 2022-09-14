Şehit kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk (80) dün hayatını kaybetti. Asım Safitürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından Kalaycı Mezarlığı'nda oğlunun yanında toprağa verildi.
Mardin’in Derik ilçesinde görev yaptığı sırada terör örgütü PKK’nin 6 yıl önce düzenlediği saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün, Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, dün yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi.
Asım Safitürk için Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Osmanlı Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.
Cenaze namazını babasının vasiyeti üzerine Ali Haydar Safitürk kıldırdı. Asım Safitürk’ün cenazesi, Kalaycı Mezarlığı’nda oğlunun yanında toprağa verildi.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
- 'Koordine edecek isimleri de biliyorum'
- 6’lı masaya yeni ayak eklediler