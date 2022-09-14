Şehit kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk (80) dün hayatını kaybetti. Asım Safitürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından Kalaycı Mezarlığı'nda oğlunun yanında toprağa verildi.

DHA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 15:33
Şehit kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi
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Mardin’in Derik ilçesinde görev yaptığı sırada terör örgütü PKK’nin 6 yıl önce düzenlediği saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün, Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, dün yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi.

Asım Safitürk için Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Osmanlı Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Cenaze namazını babasının vasiyeti üzerine Ali Haydar Safitürk kıldırdı. Asım Safitürk’ün cenazesi, Kalaycı Mezarlığı’nda oğlunun yanında toprağa verildi.

 

 


Asım Safitürk kaymakam Süleyman Soylu Şehit

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