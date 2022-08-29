Son Dakika: İlkay Akkaya'nın konseri kaymakamlık kararıyla iptal edildi!

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:47

Ceyhan Belediyesi'nin desteğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sanatçı İlkay Akkaya konser verecekti. İlkay Akkaya'nın konseri Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Konuya ilişkin Ceyhan Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemizin 22.08.2022 tarihinde Ceyhan Kaymakamlığı’ndan resmi izin alarak hazırlığına başladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı konserimiz son dakika gelişmesiyle yine Ceyhan Kaymakamlığı tarafından bildirilen resmi yazıyla iptal edilmiştir.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sanatçı İlkay Akkaya’nın Ceyhanlı hemşerilerimizle buluşacağı konser programı ne yazık ki Ceyhan Kaymakamlığı tarafından genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek yasaklanmıştır. İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle sanatçı İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlı hemşerilerimizden özür dileriz."

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise sosyal medya hesabında Ceyhan Kaymakamlığı’nın konser iptaline ilişkin yazısını paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Yolsuzluk, rüşvet ayyuka çıktı, hâlâ konser yasaklamakla uğraşıyorlar. Festivallerden, sanattan, sanatçıdan, türkülerden korkan iktidar, Ceyhan’da İlkay Akkaya konserini yasakladı. Yasaklarınızla; sanat, sanatçı düşmanlığınızla ilk seçimde gideceksiniz."

Ceyhan'da belediyemizce 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızda gerçekleştirilecek İlkay Akkaya konserini de yasakladılar.



Yasakçı zihniyete boyun eğmeyeceğiz!



AKP'nin baskısına teslim olmayacağız!



Bu güzel ülkemizde demokrasi ve özgürlük iklimini mutlaka tesis edeceğiz! pic.twitter.com/Am0e469eof — Ayhan Barut (@AyhanBarut01) August 29, 2022

Gericilerin hedef göstermesinin ardından en son Milyonfest yasaklanmıştı.