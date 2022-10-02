Şehit Polis Çalışgan'ın cenazesi memleketine uğurlandı
Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın (34),cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi Tokat'a uğurlandı.
El Bab'da gece saatlerinde üs bölgesine saldırı düzenlendi. Saldırıda Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan şehit oldu. Şehit Çalışgan için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 6’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.
TOKAT'A UĞURLANDI
Şehit Mustafa Çalışgan'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Tokat'a gönderilmek üzere askeri kargo uçağına konuldu.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Şehidin vasiyeti ortaya çıktı
- Cinayetin sebebi belli oldu
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- İşte CHP'nin masasındaki seçim anketi
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı
- 6'lı masada 'hız' hamlesi
- Mahalleli direğe bağladı, bırakılan not dikkat çekti
- Üniversiteden 121 liralık uçak