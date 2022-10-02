Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti ortaya çıktı, yürekleri dağladı: 'Eğer ölürsem...'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın şehit olduğunu duyurmuştu. Şehidin vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
MSB’nin açıklamasında “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
October 1, 2022
VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI: "LÖSEMİLİ KIZ ÇOCUĞU..."
Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş, vasiyetinde lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda anne ile babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istedi.
Ataş’ın çektiği görüntüde, “Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün” ifadeleri yer aldı.
LÖSEV: "BOYNUMUZUN BORCUDUR!"
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetini bildirdiği görüntülerin ardından açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden açıklama yayımlayan LÖSEV'den şu ifadelere yer verildi:
"Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe - Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz."
#YusufAtaş pic.twitter.com/3Zw6NyhgZu— LÖSEV (@losev1998) October 1, 2022
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