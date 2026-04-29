Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında 'zorla getirme' kararı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında 'zorla getirme' kararı

29.04.2026 16:03:00
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında 'zorla getirme' kararı

CHP'den AKP'ye geçmesi ile kamuoyunda gündem olan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada 'zorla getirme' kararı çıktı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile Yılmaz'ın seçim kampanyasını yürüten Erol Kürdülü arasındaki yargıya taşınan anlaşmazlıkta yeni bir gelişme yaşandı.

Erol Kürdülü, geçmişte Umut Yılmaz’ın seçim kampanyasını aktif şekilde yürütmüştü ancak taraflar arasında yaşanan siyasi anlaşmazlık sonrası yollar ayrılmış, süreç yargıya taşınmıştı.

Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, duruşmaya katılmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve ağabeyi Özgür Yılmaz’ın bir sonraki celsede hazır bulunmaları için haklarında zorla getirme kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Umut Yılmaz ile Erol Kürdülü arasında anlaşmak üzerine açılan davanın önceki aşamalarında Kürdülü tutuklu yargılanmış, daha sonra tahliye edilmişti. 

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, 8 Nisan 2025 tarihinde CHP'den istifa etmişti. Yılmaz, 14 Ağustos 2025'te ise AKP'ye katılmıştı.

CHP'den AKP'ye geçmişti... Umut Yılmaz hakkında 'şaibeli lüks araç' iddiası
CHP'den AKP'ye geçmişti... Umut Yılmaz hakkında 'şaibeli lüks araç' iddiası CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP’den AKP’ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın "şahsi aracının 1.8 milyar TL'lik şaibeli ihaleyi verdiği şirketin ortak işler yaptığı EK-PET İnşaat üzerine kayıtlı olduğunu" iddia etti.
CHP’li Öztürkmen, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP’li Öztürkmen, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 8 Nisan'da CHP’den istifa eden ve bugün AK Parti’ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında, belediyenin asfalt ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın AKP’ye geçişine tepki: CHP'lilerden oturma eylemi
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın AKP’ye geçişine tepki: CHP'lilerden oturma eylemi Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasına tepki gösteren CHP Gaziantep İl Sekreteri Hanifi Kaplan ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, Şehitkamil Belediyesi önünde oturma eylemi başlattı.