Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında 'zorla getirme' kararı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile Yılmaz'ın seçim kampanyasını yürüten Erol Kürdülü arasındaki yargıya taşınan anlaşmazlıkta yeni bir gelişme yaşandı.
Erol Kürdülü, geçmişte Umut Yılmaz’ın seçim kampanyasını aktif şekilde yürütmüştü ancak taraflar arasında yaşanan siyasi anlaşmazlık sonrası yollar ayrılmış, süreç yargıya taşınmıştı.
Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, duruşmaya katılmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve ağabeyi Özgür Yılmaz’ın bir sonraki celsede hazır bulunmaları için haklarında zorla getirme kararı çıkarıldı.
NE OLMUŞTU?
Umut Yılmaz ile Erol Kürdülü arasında anlaşmak üzerine açılan davanın önceki aşamalarında Kürdülü tutuklu yargılanmış, daha sonra tahliye edilmişti.
Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, 8 Nisan 2025 tarihinde CHP'den istifa etmişti. Yılmaz, 14 Ağustos 2025'te ise AKP'ye katılmıştı.