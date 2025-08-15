Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın AKP’ye geçişine tepki: CHP'lilerden oturma eylemi

CHP’den istifa eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AKP’nin 24. kuruluş yıl dönümünde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle partiye geçti.

Yılmaz'ın AKP'ye geçmesi CHP Gaziantep teşkilatında tepkiye yol açtı. CHP Gaziantep İl Sekreteri Hanifi Kaplan ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, Şehitkamil Belediyesi önünde oturma eylemi başlattı. Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizler seçim döneminde gece gündüz Umut Yılmaz AKP rozeti taksın diye emek vermedik, CHP için emek verdik. Halkın iradesini masa başında satanlara karşı Şehitkamil Belediye binası önünde oturma eylemine başladık. Halkın iradesine sahip çıkıyoruz, buradayız" dedi.

''ONURLU BİR İZ İÇİN''

Şencan ise "Gerçek miras, makamın ihtişamı için değil, ardında bırakılan onurlu bir iz içindir. Oturma eylemimiz devam ediyor. Şehitkamil’de 135 bin 591 vatandaşımızın iradesine sahip çıkıyoruz ve buradayız. Ayrılmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kaplan ve Şencan ile birlikte belediye binası önünde oturma eylemine katılan partililerin sayısının arttığı görüldü.