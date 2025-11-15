Şehitler için yapılan projeyi eleştirmişti: ABB'den Osman Gökçek'e sert yanıt!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB), AKP Milletvekili Osman Gökçek'e 100. Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı yanıtı geldi.

ABB'den yapılan açıklamada, "Son günlerde Hıdırlıktepe’de yapımı devam eden 100. Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı üzerinden, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan gerçek dışı iddialar dolaşıma sokulmaktadır" denildi.

Projenin ayrıntılarının yer aldığı ABB açıklamasında, şu ifadeler kaydedildi:

"Hıdırlıktepe, Atıfbey ve İsmetpaşa; Ankara’nın merkezinde olmasına rağmen uzun yıllar boyunca kaderine terk edilmiş mahallelerdi. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu bölgeyi bütüncül bir kentsel dönüşüm ve rekreasyon alanına dönüştürmek için kapsamlı bir proje hazırladık.Bu proje tamamlandığında bölge; Endemik bitki alanlarıyla, kültür teras bahçeleriyle, kent arşivi ve taş müzesiyle, el sanatları alanlarıyla, uluslararası gençlik kampıyla, amfi alanıyla, Hıdırellez Ateşi Seyir Terası’yla Ankara’nın yeni nefes alanı, yeni cazibe merkezi olacaktır.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ ANIT ÇEVRESİNDEKİ PANOLARDA ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLECEK"

Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı’nın projesi 'Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması' ile belirlenmiş, uzman jüri tarafından seçilmiştir. Proje kapsamında; Tepe üzerindeki iki zirvede geniş bir etkinlik alanı, 2 bin 500 m² dairesel platform, merkezde 3,6 metre açıklıkla konumlandırılmış iki anıtsal kule yer alacaktır ve Çanakkale savaşından bugüne tüm şehitlerimizin isimleri anıt çevresindeki panolarda ölümsüzleştirilecektir.

"BÜYÜK BİR TURİZM KORİDORUNUN DA MERKEZİ OLACAKTIR"

Bazı çevrelerin, iki kulenin maliyetinin 2,2 milyar TL olduğu yönünde ortaya attığı iddialar tamamen uydurmadır. 2,2 milyar TL, tüm bölgeyi kapsayan üst ölçekli kentsel dönüşüm ve rekreasyon protokolünün toplam bedelidir. Anıtlar ve etrafında yapılan düzenlemelerin tamamının maliyeti ise 181 milyon TL’dir. Ayrıca Hıdırlıktepe yalnızca bir anıt alanı değil; Ankara’nın tarihî dokusunu birleştirecek büyük bir turizm koridorunun da merkezi olacaktır. Hacıbayram – Hıdırlıktepe – Ankara Kalesi Teleferik Hattı tamamlandığında: Turizm hareketliliği artacak, Ankara’nın kültürel mirası modern bir yaklaşımla buluşturulacaktır.

"BU ZİHNİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Kamuoyunun hafızasında; Plastik dinozorlar, amacı belirsiz kapılar, parsel parsel satışlar, bir mankene yapılan dudak uçuklatan ödemeler ve daha nice savurganlıklarıyla anılan şahısların; bugün şehitlerimizin anısına yapılan bir anıtla dalga geçercesine üstelik bu anıtların üzerine resim yapıştırarak bunu bir 'iş' sanması hafiflikten öte, saygısızlıktır. Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Atalarımız boşuna dememiştir: 'Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.'"