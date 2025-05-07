ABB'den Osman Gökçek'e sert yanıt: ‘Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız’

Yayınlanma: 07.05.2025 - 18:39

Güncelleme: 07.05.2025 - 18:39

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın bardak ve çöp poşeti için ihale verdiği şirketle ilgili çeşitli iddialarda bulundu.

ABB ise Gökçek'in iddialarına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Açıklama şu şekilde:

"Yıllarca kamu kaynaklarını kendi çevresine dağıtarak, belediyeyi adeta bir aile imparatorluğuna çeviren ve Ankara’nın üzerine çöken bu anlayış; şimdi çıkmış, utanmaz bir yüzsüzlükle iftira siyasetine sarılıyor.

Oysa herkes biliyor; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde suç işleyen cezasız kalmaz. Ancak özellikle belirtmek isteriz: Elinde gerçekten bir delil olduğunu iddia edenin adresi bellidir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı.

Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda var. Biz, hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız. Çünkü unutulursa, kendini erdem abidesi sanır."