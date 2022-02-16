Şehrin göbeğinde testereli taksici dehşeti

16 Şubat 2022 Çarşamba, 16:39

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir taksici trafikte motosikletli kurye ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında taksi şoförü aracından aldığı testere ile motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalıştı. O anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayda alındı.



Görüntülerde, taksicinin elindeki testereyle motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalışması ve vatandaşların kavgayı ayırmak için araya girmesi yer alıyor.



