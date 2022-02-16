Şehrin göbeğinde testereli taksici dehşeti
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir taksi şoförü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne testereyle saldırdı.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir taksici trafikte motosikletli kurye ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında taksi şoförü aracından aldığı testere ile motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalıştı. O anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayda alındı.
Görüntülerde, taksicinin elindeki testereyle motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalışması ve vatandaşların kavgayı ayırmak için araya girmesi yer alıyor.
İlgili Haberler
- Taksici ile turistler arasında adres tartışması: Burası Beylikdüzü mü Esenyurt mu?
- Taksici ile yolcuları arasında 'kısa mesafe' tartışması
- Taksicinin 250 liralık taksimetre oyununu polis bozdu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Görenler inanamadı: Fiyatı 2 milyona kadar çıkıyor
- Süper Lig ekibinde ayrılık!
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- Kaşlara uygulanan boyalara dikkat!
- Vücuttaki 'ani kasılmalara' dikkat: Habercisi olabilir!
- 'Yalnızlık' demans riskini artırıyor
- 'Günde bir fincan kahve koronavirüs riskini azaltabilir'
- Çocukluk çağı kanserlerine dikkat!
- Yeni roman... Nouvella...
- Tanrı Assur’un Krallığı