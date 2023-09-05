Sel felaketinde kaybolan 3 aylık bebekten hala haber yok!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 13:12

Güncelleme: 05.09.2023 - 13:12

Aksaray'da geçen pazar günü, akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanağın ardından Sevinçli, Gücünkaya köyleri ile Kireçlik mevkisinde sel meydana geldi. Sel nedeniyle Kireçlik mevkisinde yol yarıldı. Sele kapılan araçlardan birinde bulunan 2 çocuk annesi Gülseren En (53), öldü. Aynı araçtaki eşi Çapan En ve diğer araçlardaki 13 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından da taburcu oldu.

Selden kurtulan Nazif Balcan (25) ve eşi Hayrice Balcan'ın 3 aylık bebekleri Asel ise suyun akıntısına kapılıp kayboldu. Asel'in bulunması için arama çalışmaları devam ederken suda sürüklenip güçlükle kurtulan Hayriye Balcan, yaşadıklarını anlattı.

“SU BİR ANDA YÜKSELDİ, GÖREMEDİK”

Olay günü Güzelyurt ilçesinde oturan ailesini ziyaret ettikten sonra kent merkezindeki evlerine dönmek üzere yola çıktıklarını anlatan Hayriye Balcan, şunları söyledi:

''Güzelyurt'tan, annemden dönüyorduk. Yağmur çok şiddetliydi. Kaza yapmak istemedik, çocuğumuz vardı arabada. Akaryakıt istasyonuna duralım, yağmurun dinmesini bekleyelim, daha sonra yola devam ederiz, dedik. Zaten akaryakıt istasyonuna durduktan 5 dakika sonra her şey o zaman başladı. Bir anda sular gelmeye başladı. Göremedik suyun geldiğini, yağmur çok şiddetli, aşırı rüzgar var. Sis gibi bir şey çöktü. Arabanın içinden dışarısı net gözükmüyor. Zaten onun için yolda ilerleyemedik. Sular gelmeye başlayınca, arabanın içine su dolmaya başladı. Elime telefon geçti bir anda. Kayınbabamı aradım, 'Baba biz sele kapılıyoruz. Yardım edin' dedim. O da, 'Geliyoruz' dedi. 'Siz bizi kurtaramazsınız. Haber verin herkese, siz tek başınıza kurtaramazsınız bizi' dedim. Akaryakıt istasyonuna bizimle beraber 5-6 araç geldi, beklemeye başladı. Çünkü yolda ilerlemek mümkün değil. ''

“ELLERİMİN İÇİNDEN KAYDI GİTTİ”

Otomobillerine çarpan kaya parçası sonrası aracın içinde kucağındaki bebeğiyle birlikte suya fırladıklarını ve sürüklendiklerini belirten Balcan, ''Sular gittikçe yükseldi. Nasıl olduysa bir kaya parçası mı, sert bir şey geldi, eşimin oturduğu tarafa sürücünün bulunduğu tarafa çarptı. O çarpmayla kapı açıldı. Çocukla ben suya fırladım. Eşim arkamdan 'Hayriye' diye bağırdı. Duydum ama suyun içindeydik artık. Taklalar atıyoruz, çocuk kucağımda. Çocukla epey sürüklendim. Sonra da ellerimin içinden kaydı gitti. Sonra su beni dereye attı ''dedi.

“EN AZINDAN MEZARI OLSUN”

Kızı Asel'in bir an önce bulunmasını isteyen Balcan, ''Cenazesi olsun bulunmasını istiyorum. Beklemek çok yordu bizi, çaresizce bekliyorum. Hiç böyle bir şey düşünemedik. Sel kimsenin aklına gelebilecek bir şey değildi. Ekipler artırılsın, gereken ne varsa fazlasıyla yapılsın. Bir an önce evladımı göreyim. Mezarı olsun, en azından başında ağlayayım' dedi.