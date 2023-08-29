Ezgi Mola'nın bebek heyecanı: Ünlü çiftten birbirinden güzel kareler!
Ekranların sevilen ismi Ezgi Mola sevenleriyle yeni hamilelik pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola aklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Mola, nikahtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.
Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Erkek bebek bekleyen ünlü çiftten Aksakallı, eşiyle yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Mustafa Aksakallı, eşi Ezgi Mola ile deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan 7 aylık hamile Ezgi Mola, kalp emojisiyle yorum yaptı.
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