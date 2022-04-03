Sel felaketinden sonra yapılmıştı; Kastamonu'nda geçici köprü yıkıldı

03 Nisan 2022 Pazar, 14:57

Kastamonu'nun Küre ilçesinde karların erimesi ile birlikte derelerdeki su seviyesi de yükseldi.

11 Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Güllüce köyüne yapılan geçici köprü de dere sularının yükselmesi ile yıkıldı.

Ekipler, bölgede taşkınlara karşı önlem aldı.



