Sel felaketinden sonra yapılmıştı; Kastamonu'nda geçici köprü yıkıldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sel felaketinin ardından yapılan geçici köprü, deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yıkıldı.

DHA
03 Nisan 2022 Pazar, 14:57
Sel felaketinden sonra yapılmıştı; Kastamonu'nda geçici köprü yıkıldı
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde karların erimesi ile birlikte derelerdeki su seviyesi de yükseldi.

11 Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Güllüce köyüne yapılan geçici köprü de dere sularının yükselmesi ile yıkıldı.

Ekipler, bölgede taşkınlara karşı önlem aldı. 



Heyelan sel

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