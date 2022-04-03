Sel felaketinden sonra yapılmıştı; Kastamonu'nda geçici köprü yıkıldı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde sel felaketinin ardından yapılan geçici köprü, deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yıkıldı.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde karların erimesi ile birlikte derelerdeki su seviyesi de yükseldi.
11 Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Güllüce köyüne yapılan geçici köprü de dere sularının yükselmesi ile yıkıldı.
Ekipler, bölgede taşkınlara karşı önlem aldı.
İlgili Haberler
- Ordu'da heyelan: 3 ev ve 1 lojman zarar gördü
- Kastamonu'da iki heyelan; Çatalzeytin- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı
- Bolu Valisi, heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin ne zaman açılacağını açıkladı
Video Haberler
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
- Arnavutköy'de çatı yangını
- Üsküdar'da silahlı saldırı: Kasığından yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Yurttaşın geçim sıkıntısı ankete yansıdı
- Attan düşmüştü: Yaşam savaşını kaybetti
- 'Çalışır durumda kaç adet yangın söndürme uçağı var?'
- UKOME, ulaşıma zam talebiyle ikinci kez toplanıyor
- Picasso sergisi 50 yıl sonra yeniden Dakar'da
- Bilecik'te bir günde 6 yangın!
- AKP'li vekiller maç izlemeye gitmiş
- Çorum'da 2 orman yangını: 11 hektar alan zarar gördü
- Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi
- ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var