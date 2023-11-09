Sel sularına kapılmıştı: Cesedi 5 gün sonra bulundu!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:52

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:52

Geçtiğimiz Pazar günü Demirçay Mahallesi’nde yaşanılan sel felaketinde Hacer Alptekin (54) ve Erhan Kavaklıçay (19) ile birlikte aynı araçta olan Ali Alptekin de sel sularına kapılmıştı. Hacer Alptekin ve Erhan Kavaklıçay’ın cansız bedenlerine sabahın ilk saatlerinde ulaşılmış ancak Ali Alptekin ise bulunamamıştı.

Beşinci günün sonunda yapılan arama çalışmalarında sel bölgesine yaklaşık 7 kilometre mesafede Sarıçay Barajı mevkiinde bir ceset bulundu.

Bulunan cesedin kayıp olarak aranan Ali Alptekin’e ait olduğu değerlendirilirken, kesin sonucun yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.