Sel sularına kapılmıştı: Cesedi 5 gün sonra bulundu!

Aydın’ın Söke ilçesi Demirçay Mahallesi’ndeki meydana gelen sel sonrası yapılan arama çalışmalarında Sarıçay Barajı mevkiinde bir ceset bulundu. Cesedin sel sularına kapılan Ali Alptekin’e ait olduğu değerlendiriliyor.

İHA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:52
Sel sularına kapılmıştı: Cesedi 5 gün sonra bulundu!
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz Pazar günü Demirçay Mahallesi’nde yaşanılan sel felaketinde Hacer Alptekin (54) ve Erhan Kavaklıçay (19) ile birlikte aynı araçta olan Ali Alptekin de sel sularına kapılmıştı. Hacer Alptekin ve Erhan Kavaklıçay’ın cansız bedenlerine sabahın ilk saatlerinde ulaşılmış ancak Ali Alptekin ise bulunamamıştı. 

Beşinci günün sonunda yapılan arama çalışmalarında sel bölgesine yaklaşık 7 kilometre mesafede Sarıçay Barajı mevkiinde bir ceset bulundu. 

Bulunan cesedin kayıp olarak aranan Ali Alptekin’e ait olduğu değerlendirilirken, kesin sonucun yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.


aydın Söke sel ceset

İlgili Haberler

Sel sularına kapılan babasının cansız bedenini buldu

Sel sularına kapılan babasının cansız bedenini buldu
Piknik yaparken sel sularına kapılmıştı... Cansız bedeni bulundu

Piknik yaparken sel sularına kapılmıştı... Cansız bedeni bulundu
Piknik yaparken sel sularına kapılmıştı... Arama çalışmaları devam ediyor!

Piknik yaparken sel sularına kapılmıştı... Arama çalışmaları devam ediyor!

En Çok Okunan Haberler