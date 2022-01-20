Selahattin Demirtaş çağrı yapmıştı: Mitingle ilgili yeni gelişme
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrı yaptığı mitingle ilgili yeni bir gelişme meydana geldi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrı yaptığı, HDP'nin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda gerçekleştireceği miting, yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Demirtaş söz konusu gelişmeyi Twitter hesabından, "Diyarbakır mitingimiz ileri bir tarihe ertelendi. Tarih belli olduğunda yeniden haberleşmek üzere herkese selamlar" şeklinde duyurdu.
Diyarbakır mitingimiz ileri bir tarihe ertelendi. Tarih belli olduğunda yeniden haberleşmek üzere herkese selamlar. https://t.co/IrVm6GfuAS— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 20, 2022
HDP'nin miting afişini de paylaştığı mesajında Demirtaş şu ifadelere yer vermişti:
"Herkese merhabalar. Zamlara, zulümlere, yoksulluğa karşı Diyarbakır’da en güçlü şekilde buluşalım. Farz edin ki ben de oradayım. Bu cumartesi saat 12.00’de, İstasyon Meydanında..."
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