Selahattin Demirtaş'ın avukatından Bahçeli'ye yanıt: 'Biz de hayırlı olsun diyoruz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yönelik verdiği hak ihlali kararının ardından “Tahliyesi hayırlı olur” dedi.

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Bahçeli'nin sözlerine cevaben "Biz de hayırlı olsun diyoruz" dedi.

İlke TV’ye konuşan Karaman, Demirtaş için tahliye başvurusu yaptıklarını hatırlatarak sürecin Suriye’deki gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi:

"Mesele Suriye'de başladı. Aslında Suriye'de bitecek. Ya da daha özel söylemek gerekirse mesele aslında Rojava'da başladı. Rojava meselesiyle sanırım noktalanacak."

“BAHÇELİ'NİN DEMİRTAŞ İLE TEMASI OLMUŞTU"

Karaman, MHP’nin Demirtaş’ın tutukluluğu sürecinde etkili bir aktör olduğunu belirterek, Bahçeli’nin geçmişte Demirtaş’la dolaylı temaslarının da olduğunu hatırlattı:

"Bu sürecin başından beri Sayın Demirtaş'ın tutukluluğu meselesiyle ilgili yakından alakalılar, onu biliyoruz. Zaman zaman Sayın Demirtaş'la da, dolaylı olarak iletişiminin olduğunu da zaten biliyorsunuz, basına da yansıdı. Kimi zaman kendisiyle hatta birebir telefon görüşmesi de yaptığı olmuştu geçmişte.”

Avukat Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararının kesinleşmesinin ardından bu sabah Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne başvuru yaptıklarını açıkladı.

İstinafın iki seçeneği olduğunu belirtti:

"İstinaf dairesi burada iki şey yapabilir. Birincisi hemen bu kesinleşen AİHM kararı üzerine Sayın Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçileri hemen tahliye edebilir veya yine hemen olmak üzere dosyayı esastan incelemeye alabilir.”

Karaman ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin hâlâ sonuçlanmamış başvuruyu ele alması gerektiğini vurguladı:

“Bu tutukluluk artık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi uyarınca kötü muameleye dönüşmüştür.”

Demirtaş’ın 2014’te Kobani sürecinde sergilediği siyasi tutum nedeniyle tutuklu olduğunu savunan Karaman, “O dönem mesele Kürtlerin Suriye’de özgür yaşama koşullarını savunmasıydı” dedi.

Bahçeli’nin açıklamasını da bu bağlamda değerlendirdi:

“Suriye’de işler iyi gidiyor, SDG ile merkezi hükümet arasındaki görüşmelerde ilerleme var. Bu durum Türkiye’ye de olumlu yansıyabilir. Bahçeli’nin sözlerini böyle okumak gerekir.”