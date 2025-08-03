Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından 'tahliye' açıklaması

Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mesut Özer, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Avukat Özer, yaptığı açıklamada, TBMM kurulacak komisyonun, değişmesi gereken yasaları değiştirmeye ve düzeltmeye hazırlandığını belirterek, "Komisyon, öneriyi Meclis'e sunacak ve onaylanması için 301 milletvekilinin oy kullanması gerekiyor" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında da konuşan Özer, Demirtaş'ın önümüzdeki ay tahliye edilecebileceğini ifade etti.

"TEMSİLE YETKİLİ AVUKATLARDAN DEĞİLDİR"

Demirtaş'ın diğer avukatı Ramazan Demir ise Mesut Özer'in açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Av. Mesut Özer Sn. Demirtaş’ı temsile yetkili avukatlardan değildir. Mesut Bey kendi görüşünü ve beklentisini açıklamıştır. Meslektaşlarımızı ve gazeteci arkadaşlarımızı bu konuda daha hassas davranmaya davet ediyoruz."