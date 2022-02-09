Öcalan'ın mektubunu duyurmuştu: Özcan'dan Demirtaş'a tepki

09 Şubat 2022 Çarşamba, 09:25

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunu, 23 Haziran 2019'da yenilenen İstanbul seçimlerinden önce kamuoyuna duyuran Prof. Dr. Ali Kemal Özcan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniçağ yazarı Arslan Tekin'e açıklamalarda bulunan Ali Kemal Özcan, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili de konuştu.

Özcan, Selahattin Demirtaş’a, “Çıkıp Kızıltepe'de 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz!' deyip ortak vatanımızın kuzey, orta ve güney Anadolu vatandaşlarını kışkırtacağına, gel bu iki halk arasına bir dinamit fitili olarak döşenmiş Türkiye'nin Öcalan sorununu çözme -yani bu dinamite giden bu fitili yerinden çıkarma- mücadelesinde elini taşın altına koy! Seni türlü boya, cila ile Öcalan'ın karşısına koyup kullanmak isteyen damara ‘İstemem ama arka cebime koyun’ dercesine üç maymunu oynama!” diye seslendi.

Kürtçe üzerine de konuşan Özcan, "Kürtçe medeniyet dili değildir! Medeniyet dili olamamak başka bir şey, eğitim dili başka bir şey. Medeniyet dili değildir, dediğiniz zaman orada biraz hakaret oluyor. İnciniyor Kürtler. Kadim dil deyim falan. Eğitim dili olması ayrı bir sosyolojik hâdisedir” dedi.

Arslan Tekin'in yazısının ilgili bölümü şöyle: