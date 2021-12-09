Selahattin Demirtaş’tan Erdoğan’a miting yanıtı: Var mısın?

09 Aralık 2021 Perşembe, 20:53

Tutuklu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi ve partisi için söylediklerine yanıt verdi.

Erdoğan’ın, “Sen bir tane miting yap bakalım orada. Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı?” sözlerine Demirtaş “HDP zaten meydanlarda” yanıtını verdi.

"VAR MISIN?"

Demirtaş’ın paylaşımı şu şekilde:

"Erdoğan, miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda. Yine de çok istiyorsan haydi! İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı’ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık. Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın. Var mısın?"

Erdoğan, miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda.



Yine de çok istiyorsan haydi! İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı'ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık.



Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın. Var mısın? — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) December 9, 2021

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Demirtaş için şöyle demişti:

"Diğer taraftan Edirne'de cezaevindeki zat bunlara diyor ki 'Bir araya gelin, birlikte mitingler yapın.' Bunu söyleyeceğine sen bir tane miting yap bakalım orada. Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı? Biz tabii bunlarla muhatap olacak durumda değiliz. Böyle bir derdimiz yok. Eğer hala bunlar oradan idare ediliyorsa, benim milletimin özellikle bu konudaki tavrı çok açık, net ortaya çıkacaktır ve ortadadır. Milletim teröristlere veya terörizme asla taviz vermeyecektir."