2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama: 'Aslında seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı'

Cumhurbaşkanı Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Selahattin Demirtaş, "Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı. Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar ve karalamalarla geçti. Bunlara rağmen halk değişimi kesinlikle onayladı ama tüm süreç manipüle edildi. Yenilmedik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:15
Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama: 'Aslında seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı'
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının yankıları sürerken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan sürece dair bir açıklama geldi.

"ÇALIŞMAKTAN VE ÇABALAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Milletin kararına saygı duyduklarını, ancak seçim sonuçlarının kaybetmek anlamına gelmediğini ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu süreçte seçimde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Ankara'da alınan her iki turdaki sonuçta bizleri yalnız bırakmadıklarını gösteren Ankaralı hemşehrilerime canıgönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

"YENİLMEDİK"

Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı. Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar ve karalamalarla geçti. Bunlara rağmen halk değişimi kesinlikle onayladı ama tüm süreç manipüle edildi. Yenilmedik. Yenilmediğimiz için de sakın kimse umutsuz olmasın. Asla teslim olmak yok. Mücadeleye devam, devam, devam..."


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