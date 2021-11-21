’Selamımı neden almadın’ dedi, doktorun üstüne yürüdü

21 Kasım 2021 Pazar, 11:57

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde, eşi ve iki çocuğu ile hastanenin acil bölümüne tedavi olmak için gelen bir yurttaş, kendisi ile yeterince ilgilenmediği ve selamını almadığı iddiasıyla doktorun üstüne yürüdü.

O sırada eşi ve çocuklarının bağırışlarına aldırmayan adam hastaneyi birbirine kattı. Hastanenin güvenlik görevlileri ve bazı vatandaşların tartışmaya müdahale etmesi ile olay daha fazla büyümeden son buldu.

Yaşanan o tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.