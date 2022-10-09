KPSS ön lisans sınavı saat kaçta başlayacak? KPSS ön lisans sınavı kaç dakikak sürecek, ne zaman bitecek?

09 Ekim 2022 Pazar, 09:09

2022 KPSS’deki yaklaşık 30 sorunun ve şıklarının, özel bir yayınevi tarafından daha önce yayımlandığı iddialarıyla başlayan tartışma üzerine KPSS sınavı iptal edilmiş, gelecek oturumlar da ertenmişti. 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı da ertelenen sınavlar arasında yer alıyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı saat kaçta başlayacak? KPSS ön lisans sınavı kaç dakika sürecek? KPSS ön lisans sınavı ne zaman bitecek?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Ön Lisans sanıvaı, 9 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. KPSS ön lisans sınavı 10.15'te başlayacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. 120 sorudan oluşan KPSS Ön Lisans sınavı 130 dakika sürecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

KPSS ön lisans sınavı 12:15'te son bulacak.



