İsmail İncekara'nın cenazesi ne zaman? İsmail İncekara'nın cenaze töreni nerede olacak?
Usta oyuncu İsmail İncekara 72 yaşında hayatını kaybetti. İsmail İncekara'nın cenazesi ne zaman? İsmail İncekara'nın cenaze töreni nerede olacak?
Bugüne kadar Duvardaki Kan, Melek Apartmanı, Deli Yürek, Azad, Kurtlar Vadisi, Aliye gibi pek çok önemli yapımda, unutulmaz karakterlere hayat veren İsmail İncekara, yaşamını yitirdi. 72 yaşındaki İncekara'nın ceneze programı da belli oldu.
İSMAİL İNCEKARA'NIN CENAZE TÖRENİ NEREDE OLACAK?
Sanatçı için yarın saat 11.00'de Üsküdar Tekel Sahne'de tören düzenlenecek.
İSMAİL İNCEKARA'NIN CENAZESİ NE ZAMAN?
İncekara'nın cenazesi, Kanlıca Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?
1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.
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