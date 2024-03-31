Selçuk Bayraktar eşiyle birlikte oyunu kullandı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte oyunu kullandı.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 16:34
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Türkiye'nin ilk İHA ve SİHA'larını yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte oyunu kullandı. 

Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli eşimle birlikte oyumuzu kullandık.Seçim sonuçlarının, milletimize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle" ifadelerini kullandı.


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