CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oyunu kullandı: 'Bazı okullarda eksik pusula verildiğine yönelik bilgi geldi'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, oyunu Bahçelievler’deki Koza İlkokulu’nda kullandı. Çelik, oy kullanma işlemi sonrasında; “Bazı okullarda da pusulalarla ilgili eksik pusula verildiğine yönelik bir bilgi geldi. Oralarda da gerekli müdahalelerde bulunduk. Şu ana kadar seçim İstanbul’da ufak tefek noksanlıkların dışında sağlıklı bir biçimde ilerliyor” açıklamasını yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:35
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oyunu kullandı: 'Bazı okullarda eksik pusula verildiğine yönelik bilgi geldi'
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İstanbul'da 33 bin 228 sandıkta 11 milyon 314 bin 516 seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde oy verme işlemi devam ediyor. Yerel seçim için oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de saat 14.00’de Bahçelievler’deki Koza İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Sonrasında okul önünde açıklama yapan Çelik, seçimin sağlıklı bir biçimde ilerlediğini gördüklerini söyledi. Çelik, şöyle konuştu:

“Katılım da şu ana kadar normal görünüyor. Yani her sandıkta, günün ortasında seçmenlerin yarısı yarısından fazlası oylarını kullanmışlar. Tabii yaklaşık 2,5 saatten biraz fazla bir zaman kaldı. Saat 17.00 gibi sandıklar kapanacak. Saat 17.00’ye kadar bütün İstanbulluları sandıkta oy kullanmaya davet ediyorum. Bütün İstanbullularu demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Sayım döküm işlemleri başladığında da sükunet içerisinde, sağlıklı, demokrasi şöleni havasında bir seçimin gerçekleşmesini diliyorum. Seçim sonuçlarının şimdiden İstanbul’umuza, Türkiye’mize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

“HERHANGİ BİR PROBLEM YOK”

Olumsuz bir durumun yaşanıp yaşanmadığına ilişkin de Çelik, şu bilgileri verdi:

“Şu ana kadar çok ufak tefek problemler dışında, çok küçük meseleler dışında bize ulaşmış herhangi bir sorun, herhangi bir problem yok. Bir okulumuzda başka bir siyasi partinin il başkanıyla bir avukatımız arasında küçük bir mesele var. Takip ediyoruz. Bazı okullarda da pusulalarla ilgili eksik pusula verildiğine yönelik bir bilgi geldi. Oralarda da gerekli müdahalelerde bulunduk. Şu ana kadar seçim İstanbul’da ufak tefek noksanlıkların dışında sağlıklı bir biçimde ilerliyor.”


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