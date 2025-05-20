Selçuk Bayraktar ve Güler Sabancı'dan sonra şimdi de TUSAŞ... Kimse bu kadarını beklemiyordu: Hemen açıklama geldi!

Yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen dijital dolandırıcılık girişimleriyle her geçen gün Türkiye’nin önde gelen kurumları hedef alınmaya devam ediyor.

Daha önce BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Sabancı Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın adının karıştığı sahte yatırım içeriklerinin ardından, bu kez de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) dolandırıcıların hedefi oldu.

DOLANDIRICILARIN YENİ HEDEFİ TUSAŞ OLDU

Sosyal medya ve dijital platformlarda TUSAŞ adı, logosu ve itibarı kullanılarak yayılan sahte videolar ve reklamlar üzerinden vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edildi. Hisse satışı, yatırım fırsatı ve halka arz gibi dikkat çekici başlıklarla yayılan içerikler, yapay zeka teknolojisiyle üretilerek ses ve görüntülerle güven algısı oluşturduğu ortaya çıktı.

TUSAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TUSAŞ, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu içeriklerle ilgili sessizliğini bozdu.

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı dijital platformlarda şirketimizin adı ve kurumsal logomuz kullanılarak 'Yatırım Fırsatı', 'Hisse Satışı', 'Halka Arz' gibi ifadelerle sahte reklamlar yayınlanmaktadır. Bu içerikler tamamen dolandırıcılık amacıyla hazırlanmıştır.

Kamuoyunun, özellikle milli duygulara hitap ederek güven kazanmaya çalışan bu tür asılsız girişimlere karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kurumumuzun resmi açıklamaları yalnızca aşağıda belirtilen kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve resmi internet sitemiz üzerinden yapılmaktadır.

Resmi Hesaplarımız:

X (Türkçe): @TUSAS_TR

X (İngilizce): @TUSAS_EN

Instagram: @turkishaerospace

LinkedIn: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

YouTube: turkishaerospace

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



