Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 20:06

Serbest kaldıktan sonra tekrar tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Söz konusu kararı duyuran Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) şunları yazdı: 

"Onursal başkanımız Selçuk Kozağaçlı'nın yeniden tutuklanması kararına karşı itirazımız Ağır Ceza Mahkemesince gerekçesiz ve hukuksuz şekilde reddedilmiştir. Selçuk Kozağaçlı ve tüm arkadaşlarımızı mücadelemizle alacağız! Savunma susmadı, susmayacak!"


Etiketler: #SELÇUK Kozağaçlı #tutuklanma #itiraz

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