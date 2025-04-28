Yayınlanma: 28.04.2025 - 20:06

Güncelleme: 28.04.2025 - 20:06

Serbest kaldıktan sonra tekrar tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Söz konusu kararı duyuran Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) şunları yazdı:

"Onursal başkanımız Selçuk Kozağaçlı'nın yeniden tutuklanması kararına karşı itirazımız Ağır Ceza Mahkemesince gerekçesiz ve hukuksuz şekilde reddedilmiştir. Selçuk Kozağaçlı ve tüm arkadaşlarımızı mücadelemizle alacağız! Savunma susmadı, susmayacak!"