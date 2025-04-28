Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Serbest kaldıktan sonra tekrar tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Söz konusu kararı duyuran Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) şunları yazdı:
"Onursal başkanımız Selçuk Kozağaçlı'nın yeniden tutuklanması kararına karşı itirazımız Ağır Ceza Mahkemesince gerekçesiz ve hukuksuz şekilde reddedilmiştir. Selçuk Kozağaçlı ve tüm arkadaşlarımızı mücadelemizle alacağız! Savunma susmadı, susmayacak!"
Onursal başkanımız Selçuk Kozağaçlı'nın yeniden tutuklanması kararına karşı itirazımız Ağır Ceza Mahkemesince gerekçesiz ve hukuksuz şekilde reddedilmiştir. Selçuk Kozağaçlı ve tüm arkadaşlarımızı mücadelemizle alacağız! Savunma susmadı, susmayacak! pic.twitter.com/UBX40c0Z8u— Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelm) April 28, 2025
Etiketler: #SELÇUK Kozağaçlı #tutuklanma #itiraz
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