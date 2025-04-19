Can Atalay'dan Selçuk Kozağaçlı'ya mektup: 'Bu keyfiliği aşacağız'

AYM kararlarına rağmen cezaevinde tutulan Can Atalay, geçtiğimiz gün tahliye edilen ama bir gün sonra tekrar tutuklanan Selçuk Kozağaçlı'ya seslenen bir mektup yazdı. Atalay, "Bu 'kişiye' göre hukuku, tam adıyla hukuksuzluğu, keyfiliği aşacağız" dedi.

Can Atalay'dan Selçuk Kozağaçlı'ya mektup: 'Bu keyfiliği aşacağız'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 12:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, yaklaşık 3 yıldır tutulduğu Silivri Cezaevi'nden, geçtiğimiz gün tahliye edilen ama bir gün sonra tekrar tutuklanan ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı'ya seslenen bir mektup yazdı.

Kendisine tahliyesi için mektup yazmak isterken tekrar tutuklandığını öğrendiğini belirten Can Atalay, "Fark etmez, özgür günler için burada da omuz omuzayız! Türkiye’nin her alanda yaşadığı bu garabet durumu aşacağız. Bu “kişiye” göre hukuku, tam adıyla hukuksuzluğu, keyfiliği aşacağız" dedi.

Atalay'ın mektubu şu şekilde:


Etiketler: #Can Atalay #SELÇUK Kozağaçlı #Mektup

İlgili Haberler

Türkiye İşçi Partisi'nden 'Can Atalay' açıklaması: 'Vekilliği iade edilmelidir'

Türkiye İşçi Partisi'nden 'Can Atalay' açıklaması: 'Vekilliği iade edilmelidir'
Can Atalay kararı TBMM tutanaklarına geçirildi

Can Atalay kararı TBMM tutanaklarına geçirildi
Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay isyan etti: 'Çamur atmaya çalışsalar da o çamur tutmuyor'

Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay isyan etti: 'Çamur atmaya çalışsalar da o çamur tutmuyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler