Can Atalay'dan Selçuk Kozağaçlı'ya mektup: 'Bu keyfiliği aşacağız'

Yayınlanma: 19.04.2025 - 12:00

Güncelleme: 19.04.2025 - 12:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, yaklaşık 3 yıldır tutulduğu Silivri Cezaevi'nden, geçtiğimiz gün tahliye edilen ama bir gün sonra tekrar tutuklanan ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı'ya seslenen bir mektup yazdı.

Kendisine tahliyesi için mektup yazmak isterken tekrar tutuklandığını öğrendiğini belirten Can Atalay, "Fark etmez, özgür günler için burada da omuz omuzayız! Türkiye’nin her alanda yaşadığı bu garabet durumu aşacağız. Bu “kişiye” göre hukuku, tam adıyla hukuksuzluğu, keyfiliği aşacağız" dedi.

Atalay'ın mektubu şu şekilde: