Can Atalay'dan Selçuk Kozağaçlı'ya mektup: 'Bu keyfiliği aşacağız'
AYM kararlarına rağmen cezaevinde tutulan Can Atalay, geçtiğimiz gün tahliye edilen ama bir gün sonra tekrar tutuklanan Selçuk Kozağaçlı'ya seslenen bir mektup yazdı. Atalay, "Bu 'kişiye' göre hukuku, tam adıyla hukuksuzluğu, keyfiliği aşacağız" dedi.
Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, yaklaşık 3 yıldır tutulduğu Silivri Cezaevi'nden, geçtiğimiz gün tahliye edilen ama bir gün sonra tekrar tutuklanan ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı'ya seslenen bir mektup yazdı.
Kendisine tahliyesi için mektup yazmak isterken tekrar tutuklandığını öğrendiğini belirten Can Atalay, "Fark etmez, özgür günler için burada da omuz omuzayız! Türkiye’nin her alanda yaşadığı bu garabet durumu aşacağız. Bu “kişiye” göre hukuku, tam adıyla hukuksuzluğu, keyfiliği aşacağız" dedi.
Atalay'ın mektubu şu şekilde:
Merhaba Selçuk;— can atalay (@CanAtalay1) April 19, 2025
25 Nisan 2022’de Çağlayan’dan Silivri’ye getirildiğimizde ta ötelerden bir ses geliyordu: “Hoşgeldiniz!”.
Selçuk Kozağaçlı tecrübeli bir hapishaneci olarak bizlere sesleniyordu. Tahliyesi üzerine “hoşça kal Selçuk, yine omuz omuza avukatlık yapacağımız günlerde… pic.twitter.com/Lnde7DEPmc
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