Selçuk Özdağ’dan kız yurdundaki skandala tepki... 'Bu aymazlığın hesabını vermek zorundasınız'

19.09.2025 12:30:00
Haber Merkezi
Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan skandala tepki gösteren Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Anneler, babalar evlatlarını sizlere emanet ediyor. Gençlerimiz güvenle barınsın, eşyaları korunsun diye devlete teslim ediliyor. Ancak görüyoruz ki yurt personelinin ihmali yüzünden en basit güvenlik tedbiri dahi sağlanamıyor" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin kilitli dolapları ve baza altına bıraktıkları eşyalarının zarar gördüğü iddiaları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"ZAM YAPMAYA GELDİ Mİ YÜZDE 40’LIK ARTIŞI TEK KALEMDE YAPIYORSUNUZ"

Özdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er’e seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerimizin kilitli dolaplarına ve baza altına bıraktıkları eşyalarına dahi sahip çıkılamıyorsa, orada güvenden nasıl söz edebiliriz? 'Hani onlar emanete ihanet etmezdi.' Anneler, babalar evlatlarını sizlere emanet ediyor. Gençlerimiz güvenle barınsın, eşyaları korunsun diye devlete teslim ediliyor. Ancak görüyoruz ki yurt personelinin ihmali yüzünden en basit güvenlik tedbiri dahi sağlanamıyor. Zam yapmaya geldi mi yüzde 40’lık artışı tek kalemde yapıyorsunuz. Ama iş güvenlik ve denetime geldiğinde ortada yoksunuz. Bu aymazlığın hesabını vermek zorundasınız."

Özdağ, açıklamasında yaşanan ihmalin takipçisi olacağını belirtti.

