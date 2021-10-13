Selçuk'ta kadınlar için 'Acil Yardım' hattı kuruldu

13 Ekim 2021 Çarşamba, 09:26

Selçuk Belediyesi’nde gerçekleşen imza törenine ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, federasyon temsilcileri, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Kuşadası Temsilciliği Üyeleri, Kemalpaşa Kadın Örgütleri Temsilcileri, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP İlçe Örgütü Kadın Üyeleri, Efes Selçuk Belediye Meclis Üyeleri, Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yöneticileri Selçuk Kadın Platformu Üyeler katıldı.

"KADINLAR BİR ARADA DURMAYI BAŞARMALI"

Kadınların önce bir arada durması gerektiğini belirten Başkan Sengel; “Kadınların baş etmesi gereken birçok sorun var. Her türlü siyasi kurumdan ve her şeyden ayrı olarak “kadın” başlığını en yukarı alarak hareket etmek en önemli esaslarımızdan bir olmalı. Kadın politikasını yerelden başlayarak genele doğru yükseltmemizin tek yolu kadınların hangi düşüncede, hangi görüşte olursa olsun bir arada durmayı başarmasından geçtiğini düşünüyorum. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Acil Yardım Hattı İş birliği” protokolü imzalamak yerel yönetim olarak bizim için de çok önemli ” dedi.

CANAN GÜLLÜ: UZMAN EKİPLERLE DESTEK VERİLECEK

Yerelde kadın politikalarının geneli de değiştireceğini belirten Canan Güllü “Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel’e bu protokolü imzalama aşamasını hızlandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun 0212/0549 656 96 96 numaralı bir Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı var. Bu Acil Yardım Hattı’nın temel noktası kadınların insan haklarından daha fazla yararlanması adına şiddete uğradıklarında ya da şiddet öncesinde nerelere başvurabilecekleri, nasıl yardım alabilecekleri konusunda bilgi aşamasında uzman ekiplerden yardım alabilmesine dayanıyor” dedi.

Kadın belediye başkanlarının bulunduğu yerlerde Acil Yardım Hattı İş birliği Protokolü imzalamanın kendisi için ayrı bir gurur olduğunu belirten Canan Güllü “ Yerelde ve genelde kadınların olduğu karar mekanizmaları daha yaşanılabilir bir dünya yaratmaktadır” dedi.