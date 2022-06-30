Selden zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ziyarete kapatıldı
Düzce'de sağanak nedeniyle oluşan selde zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, onarım faaliyetleri tamamlana kadar ziyarete kapatıldı.
Kentte etkili olan sağanak ve buna bağlı yaşanan selde Beyköy beldesinde bulunan Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı alanındaki yürüyüş yolları, seyir terasları ve köprüler hasar gördü.
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alanda gerekli onarım faaliyetleri yapılıncaya kadar güvenlik amaçlı şelale alanının ziyarete kapatıldığı belirtildi.
Video Haberler
- 250 bin TL’lik tazminat davası
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
- 'İçimizden bir parça koptu'
- 'Gerçek enflasyona duyarlı bir artış olmalı'
- Zamlar tatlıcıların tadını kaçırdı
- Çılgın davulcu kendinden geçti
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- 'Çok kısa ve yırtmaçlı etek giyilmesin'
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Ceyhan: Bu üç semptoma dikkat edin
- 'Erdoğan’a boyun eğmedik'
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- 'Ne hale geldiler!'
- 'Bedenimden parça kopmuş gibi...'