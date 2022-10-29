Selfie sonu oldu! Metrelerce yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 katlı binanın çatısında selfie çekerken metrelerce yükseklikten düşen 15 yaşındaki Melike Gün Kanavuzlar tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla'daki olay, 12 Ekim Çarşamba günü Ortaca'nın Terzialiler Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 15 yaşındaki Melike Gün Kanavuzlar, 4 katlı binanın çatısında selfie çekerken elindeki telefonu düşürdü. Telefonu almak için eğilen Melike Gün dengesini kaybederek binanın çatısından beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç kızın düşme anı ve sonrasında yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan Kanavuzlar, Muğla'ya sevk edildi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede günlerdir yaşam savaşı veren Kanavuzlar doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.
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