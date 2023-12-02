Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma

Yayınlanma: 02.12.2023 - 15:25

Güncelleme: 02.12.2023 - 15:26

Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından, lüks yaşamlarını sergileyerek ünlü olan sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor.



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Nişantaşı’nda oturduğu belirtilen Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

BİR SORUŞTURMA DAHA BAŞLATILDI

Bu çerçevede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NCE YÜRÜTÜLÜYOR

Çağlayan Adliyesi’nce başlatılan soruşturmanın, diğer fenomenlerle ilgili Anadolu Adliyesi’nce başlatılan soruşturmayla birleştirilip birleştirilmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Öte yandan, mal varlıklarıyla ilgili henüz bir çalışma olmadığı öğrenildi.