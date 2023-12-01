MASAK takibe almıştı... Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 23:50

Güncelleme: 01.12.2023 - 23:51

Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından, lüks yaşamlarını sergileyerek ünlü olan sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel; Eylül Öztürk, Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz'ün de aralarında olduğu 14 sosyal medya fenomeninin mal varlıklarına el konulmasının ardından, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldığını aktardı.

Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını öğrendim."