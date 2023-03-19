Selin vurduğu Şanlıurfa'da yeniden sağanak etkili oldu

Geçtiğimiz gün sel felaketi yaşayan Şanlıurfa'da yeniden sağanak etkili oldu. Kentteki Karakoyun Deresi'nin debisi tekrar yükselmeye başladı, su birikintileri nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar iş makinesiyle tahliye edildi.

AA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 21:16
Selin vurduğu Şanlıurfa'da yeniden sağanak etkili oldu
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Kentte, öğlenden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 15 Mart'ta taşkın yaşanan Karakoyun Deresi'nin debisi tekrar yükselmeye başladı.

Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde önceki selden etkilenen alanda çalışma yapan ekipler ara verdi.

Bölgedeki bazı rögarlar taştı, biriken sular nedeniyle evlerde mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makinesinin kepçesine alınarak tahliye edildi. Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.


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