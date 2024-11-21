Selma Ateş saldırısının azmettiricisiydi... 2 kişiyi öldüren Servet Bozkurt yakalandı!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin davasında abla Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kaçmıştı. Bozkurt, İstanbul'da yakalandı.

Selma Ateş saldırısının azmettiricisiydi... 2 kişiyi öldüren Servet Bozkurt yakalandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 22:38

Uğradığı silahlı saldırı sonucu önceki yıl hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, elektronik kelepçesi varken ve ev hapsinde tutulurken iki cinayet işledi. 

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da ev hapsi cezası olan ve boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi ile tartıştığı kişiyi öldüren zanlının İstanbul'da yakalandığını bildirildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR OTELDE YAKALANDI

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Servet Bozkurt'un eşi Elif Bozkurt ve Hasan Ş'yi öldürmesinin ardından araçla İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Tespit edilen aracın İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde ekiplerce durdurulduğu bilgisi verilen açıklamada, araç içerisindeki İ.E.A'nın gözaltına alındığı ifade edildi.

Olaya ilişkin devam eden çalışmalarda, cinayet şüphelisi olan Selçuk Bozkurt'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir otelde yakalandığı ve şüphelilerin gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edildiği bildirildi.


Etiketler: #açıklama #Sinan Ateş #Selma Ateş

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