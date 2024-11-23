Selma Ateş’e saldırıyı azmettirmişti: 2 kişiyi öldüren Servet Bozkurt tutuklandı
Ankara'da eşi 41 yaşındaki Elif Bozkurt ile onun sevgilisi olduğunu iddia ettiği 49 yaşındaki Hasan Şahin'i öldürüp kaçtığı İstanbul’da yakalanan Servet Bozkurt ile ona yardım eden 2 şüpheli tutuklandı.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a saldıran Mert Can Kılıç'ı azmettirdiği gerekçesiyle ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt, 21 Kasım Perşembe günü eşi Elif Bozkurt ile tartıştı.
Servet Bozkurt, eşini öldürdükten sonra elektronik kelepçeyi çıkarıp evden çıktı. Servet Bozkurt, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi 2'nci İnönü Caddesi'nde tekel bayii işleten Hasan Şahin'i de bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı.
Dün akşam İstanbul'da saklandığı evde yakalanan Servet Bozkurt, Ankara'ya getirildi.
TUTUKLANDI
Bozkurt'un ifadesinin ardından olayla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.
Bozkurt ve ona yardım eden 2 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan belayı satın aldı
- Kılıçdaroğlu'na 'Meral Akşener' yanıtı
- ‘Kar leoparı’ neden cezaevinde
- 'Hadi gelin kapatın!'
- Ünlü kebapçının kardeşi 20. kattan aşağı düştü!
- Yeni dönem başlıyor: Taksi, otobüs, dolmuş...
- Kayyum belediyeyi kapattı!
- Al Nassr'dan Talisca açıklaması!
- Bir sonraki ve en büyük ekonomik patlama...
- Yetki kısıtlayan teklif komisyondan geçti