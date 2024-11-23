Selma Ateş’e saldırıyı azmettirmişti: 2 kişiyi öldüren Servet Bozkurt tutuklandı

Ankara'da eşi 41 yaşındaki Elif Bozkurt ile onun sevgilisi olduğunu iddia ettiği 49 yaşındaki Hasan Şahin'i öldürüp kaçtığı İstanbul’da yakalanan Servet Bozkurt ile ona yardım eden 2 şüpheli tutuklandı.

Selma Ateş’e saldırıyı azmettirmişti: 2 kişiyi öldüren Servet Bozkurt tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 21:16

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a saldıran Mert Can Kılıç'ı azmettirdiği gerekçesiyle ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt, 21 Kasım Perşembe günü eşi Elif Bozkurt ile tartıştı.

Servet Bozkurt, eşini öldürdükten sonra elektronik kelepçeyi çıkarıp evden çıktı. Servet Bozkurt, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi 2'nci İnönü Caddesi'nde tekel bayii işleten Hasan Şahin'i de bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı.

Dün akşam İstanbul'da saklandığı evde yakalanan Servet Bozkurt, Ankara'ya getirildi.

TUTUKLANDI

Bozkurt'un ifadesinin ardından olayla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Bozkurt ve ona yardım eden 2 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Etiketler: #Selma Ateş #tutuklandı #Sinan Ateş

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