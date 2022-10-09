Selvi Kılıçdaroğlu'ndan şehit Sedat Gezer'in evine ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu; Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer’in Mersin’de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, polis Sedat Gezer’in eşi Yeliz Gezer ve çocuklarına başsağlığı diledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu; 26 Eylül’de Mezitli ilçesinde bağlı Tece Mahallesi’nde yer alan polisevine terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda, şehit olan polis memuru Sedat Gezer’in Mersin’de yaşayan ailesini bugün ziyaret etti.
Selvi Kılıçdaroğlu, şehit Sedat Gezer’in eşi Yeliz Gezer ile çocukları Melis ve Ahmet Yağız’a başsağlığı dileğinde bulundu.
Selvi Kılıçdaroğlu’na, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç ve CHP İl Başkan Yardımcısı Tolga Gökçeli eşlik etti.
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