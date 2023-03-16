Selvitopu'dan Kılıçdaroğlu'na “hayırlı olsun” ziyareti

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 14:24

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 14:24

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM'deki makamında ziyaret etti. Karabağlar Belediyesi'nin yaşadığımız deprem felaketlerinin ardından afet bölgesinde yürüttüğü çalışmalar ve vatandaşlarımıza yönelik destekleri hakkında Kılıçdaroğlu'nu bilgilendiren Selvitopu, “Bu sıkıntılı süreci dayanışmayla aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca deprem bölgesinden Karabağlar'daki yakınlarının, tanıdıklarının yanına gelen binlerce insanımız var. Onların da yanında olmaya, taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz” dedi. Başkan Selvitopu, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yapımını hızla sürdürdüklerini vurgulayarak, “Bu merkezimiz, İzmir'in en büyük spor tesislerinden biri olacak. Yapımını kısa süre içinde tamamlayacağız. Umarım açılışını da 13. Cumhurbaşkanımız olarak siz yaparsınız” diye konuştu.

Başkan Selvitopu ziyarette ayrıca, açılışını Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği Mobilya Akademi'nin çalışmalarını anlatma olanağı da buldu. Genel Başkan'a, Mobilya Akademi'de istihdam edilen Karabağlarlı mobilya ustalarının el işçiliğiyle yaptıkları oyma kaseyle Kavacık Kadın Üretim Kooperatifi'nin ürünlerinden takdim etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaretten ve “hayırlı olsun” dileğinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, Başkan Selvitopu'na çalışmalarında başarılar diledi.