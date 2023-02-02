Sema Ersin davasında savunma yine aynı: Erkekliğine yedirememiş!

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 11:49

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 11:49

Sema Ersin'i evine 2 kilometre uzaklıktaki bir parkta öldüren Tuncay Kılıçin dün hakim karşısına çıktı. Savunmasında olay günü parkın olduğu alana ekmek almak için gittiğini, eşini orada bir başkası ile gördüğünü ve erkekliğine laf ettiğini öne süren Tuncay Kılıçin, "Kendimi kaybettim sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Ayrıca sanık bıçak taşıma nedeninin de çalıştığı AVM yakınlarında roman vatandaşlar olduğunu ve kendisini tehdit ettiklerini ve bu yüzden o yoldan geçerken bıçak taşıdığını savundu.

SORULAR İFADEYİ ÇÜRÜTÜYOR

Bıçak taşıma nedenine ilişkin ifadeleri üzerine Ersin ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı, sanığa sorular yöneltti.

"Roman vatandaşların tehdit ettiğini ve bu yüzden bıçak taşıdığınız söylediniz. Hiç emniyette şikayette bulundunuz mu?' sorusu üzerine sanık "Şikayet etmedim" dedi. Sanık ayrıca "Neden oradaki Halk Ekmek’e gittin?" sorusuna "Mahallede kepek ekmeği satan yer yok" yanıtını verdi.

Avukat Adalı ise sanığın kaldığı yere 8 dakika uzaklıkta bir Halk Ekmek olduğunu söyledi. Ailenin avukatı Nilda Baltalı ise sanığın ifadelerinde çelişkiler olduğuna ve Sema Ersin'i tasarlayarak öldürdüğünü de söyledi.

"BU ADAM HEP İFTİRA ATIYOR"

Sema Ersin'in babası Nurettin Ersin, "Ben bir baba olarak bu olayı kabullenmiyorum. Bu adam hep iftirayı atıyor. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Kardeşi Rukiye Ersin ise, "12 ölümcül bıçak darbesi için 12 ağırlaştırılmış müebbet cezası istiyoruz" dedi.

ARA KARAR VERİLDİ

Mahkeme ara kararını açıkladı. Hakim sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 24 Mart'a ertelendi.

"YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

Duruşma sonrası Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği, avukatlar ve Sema Ersin’in ailesi basın açıklaması yaptı.

Avukat Nilda Baltalı, “Sanığın yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı. Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz” dedi.