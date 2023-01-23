Balyoz kumpasında yeni duruşma: 'Baştan sona siyasi bir dava'

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 15:19

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 15:37

Yargıtay'ın Balyoz davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanıkların “suç için anlaşmak” suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı 3 nolu celsede verilen mütalaayı aynen tekrarladığını söyledi.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla başladı.

İlk savunmayı Emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol yaptı. Varol, “Bu davanın başından beri siyasi ve FETÖ’nün kumpas davası olduğu aşikardır. Siyasi bir dava olduğunu isnat etmek istercesine 7 yıl sonra temyiz edildi. Tutukluluk sürecenin üzerimizde yarattığı tahribatını artık sonlandırmanızı ve bizleri torunlarımızla baş başa geçireceğimiz zamanlar için beraat ettirmenizi talep ediyorum” dedi.

"HAYATIM BOYUNCA SUÇA KARIŞMADIM"

Emekli Tümgeneral İhsan Balabanlı da şu savunmayı yaptı.

“Benim için vatanını sevmek görevini yapmakla eşdeğerdir. Seminerde yapılan konuşmaların tamamı senaryo gereğiydi ve yasaldı. Ben hiçbir kimseyle suç için anlaşmadım. Bunu şiddetle reddediyorum, şahsıma da hakaret addediyorum. Hayatım boyunca hiçbir suça karışmadım. Korumam gereken bir onurum var. Adaletsizlik, haksızlık yaşamı çekilmez kılan en ağır yüktür. Bugüne kadar sabırla adaletin tecellisini bekledim. Mahkemenizden bu zulme son verilmesini talep ediyorum.”

Balabanlı, 70 sayfalık savunmasını da mahkeme başkanına teslim etti.

Emekli Kurmay Albay Emin Küçükkılıç da savunmasında, davanın FETÖ kumpasının devam ettirilmek istendiği bir dava olduğunu kaydetti.

Küçükkılıç, “FETÖ ile mücadelede önemli bir zafiyete neden olacaktır. Davanın açılmasında yargıyı etkileyenler şimdi sessiz kalıyor. Suçsuz olarak 4 yıl Silivri Cezaevi'nde kaldım. Seminerde benzer sunumları 42 kişi yaptı. Aynı mantıkla onlar da ittifak etmiş oluyor. Neye göre değerlendirme yapılıyor belli değil. Adli emanete kaldırılan HTS kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum. Bana verilen görevin ifasında yöneticilerle ilgili herhangi bir beyanım olmadı. Gerçekleşmemiş fiiller olmuş gibi dosyada ifade edilmektedir. Sizden talebim adalet değil, bu zaten göreviniz. Ben daha küçük bir şey istiyorum. Bütün arkadaşlarım hayatlarının son günlerini yaşıyorlar. Bu işi bitirmenizi istiyorum. Artık mahkemelere gitmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

"BAŞTAN SONA SİYASİ DAVA"

Tutuklu bulunan Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz de, hem Doğan hem de Küçükkılıç için savunma yaptı.

Ersöz, “Bu davanın aşamalarında yer alan ve FETÖ mensubiyetleri sebebiyle ilişkileri kesilen kişiler var. Bu dava baştan sona siyasi bir davadır. Bu davanın baştan sona hukuksuz olduğunu gösteren en önemli gösterge de savcının esas hakkındaki mütaalasıdır. Aynı hukuksuzlukları farklı duruşma salonlarında görmeye devam ediyoruz. Bu dava bir bütün olarak ele alındığında komplo yargılaması olduğu anlaşılmaktadır ve verilecek tek karar beraat kararıdır. Ancak bize yaşatılanlar umudumuzu çok taze tutmuyor” diye konuştu.