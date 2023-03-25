Sema Ersin'in davası görüldü: Bahanesi namus oldu!

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 04:00

Duruşmada Sema Ersin ve Tuncay Kılıçin’in çocukları tanık olarak dinlendi. Tanıklardan İ.K., “Babam, annem evden gittikten sonra ‘ya ben bunu öldüreceğim ya da intihar edeceğim” dedi. Namus meselesi dedi. Babamın ceza almasını istiyorum” dedi. M.K. isimli tanık ise, “Annem sürekli telefonuna bakıyordu sürekli mesajlaşıyordu bu durum beni rahatsız ediyordu” dedi. Çocuklardan İ.K. babasından şikayetçi olurken, M.K. ve S.K. isimli iki çocuk şikayetçi olmadı.

KORUMA KARARI İHLALİ

Ersin ailesinin avukatı Seval Adalı ise, “Sadece mağdurun namusu üzerinden savunma yapılması çok üzücü. Kendisini savunmayacak bir kişinin namusu üzerinden hüküm vermek kimsenin hakkı değil. Sema bir koruma kararı almış. Bir madde var bu kararda. Bulunması yasaklı olmasa dahi üstündeki silahları bırakması gerekiyor. Koruma kararı iki kere ihlal edilmiş oluyor” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme ara kararını verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın rahatsızlığından dolayısıyla cezaevinde kalıp kalamamasına ilişkin hastane raporunun getirilmesine karar verirken, duruşmayı 5 Mayıs tarihine erteledi.