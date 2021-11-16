Şen ile Küçük canlı yayında birbirlerine girdi
Prof. Dr. Ersan Şen ile Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklaması üzerine sert bir tartışma yaşandı.
Habertürk'te yayınlanan Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında, ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük arasında sert tartışma çıktı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasını değerlendirildiği sırada Şen ile Küçük birbirlerine sert sözlerle yüklendi.
Küçük, helalleşmenin muhafazakar kesimle olacağını söylerken, Şen ise helalleşmenin kapsamını anlayamadığını ifade etti. Helalleşme çıkışının temelinde "şehit ve gazi yakınları" olduğunu düşündüğünü söyleyen Şen, "Biz bu helalleşmenin altının ne olduğunu görmek istiyoruz. İçi doldurulmamış, nereye çekersen gidebilecek sözlerle ne söylemek istediğini anlayamıyorum" diye konuştu.
UZUN SÜRE TARTIŞTILAR
CHP'nin kapatılmasının gündeme getirilmesine ilişkin konuşan Şen, "Gündem değiştirmek için bu açıklamaları yapıyorlar. Yaşanan sorunlara hiçbir katkısı olmayan, böyle toy tartışmalarla, sabahtan akşama gündemi değiştirme çabasının bir manası ve karşılığı yok" dedi. Öte yandan Küçük, "Hükümetin çok hoşuna giden açıklamalar yapıyorsun şu an" dedi.
CHP'nin AKP ekseninde kalacağını söyleyerek Cem Küçük'e tepki gösteren Şen, şöyle devam etti:
"Ben Cem Küçük'ün ne istediğini biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanının tekrar seçilmesini isteyen bir insan. Seçilsin veya seçilmesin ben onu da umursamıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin içeride ve dışarıda yaşadığı gerçek sorunları görecek, bunları tespit edecek ve ekibiyle birlikte bunları çözebilecek kapasitede olup ikna etmesini istiyorum. Cem Küçük körü körüne, ne olursa olsun mevcut iktidarın devam edebilmesi için Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerinin işine yaradığını bildiği için AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanının kazanmasını istiyor."
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