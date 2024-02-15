Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız
Yerel seçimin konuşulduğu canlı yayında hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz arasında gergin anlar yaşandı. Saymaz, kendisinin 'çok konuştuğundan' dert yakınarak argo kelime kullanan Şen'e, "Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm, üslupsuzluk yaparım, saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız" yanıtı verdi.
Sözcü TV ekranlarında Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve gazeteci İsmail Saymaz arasında hararetli bir tartışma yaşandı.
Yerel seçim konusunun masaya yatırıldığı programda İsmail Saymaz konuşurken araya giren Şen, "1 saattir konuşulur mu l*n? İnsaf" diyerek sert çıktı.
Göz Atın
SAYMAZ DA SERT ÇIKTI
Şen'in argo ifadesiyle afallayan Saymaz ise tepkisini, "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın, size hürmetim var, benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm, üslupsuzluk yaparım, saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız" diyerek dile getirdi.
Yaşanan gerginliğin ardından moderatör Serap Belovacıklı da tansiyonu düşüremezken reklam arasına girildi.
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