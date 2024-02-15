Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız

Yayınlanma: 15.02.2024 - 23:22

Güncelleme: 15.02.2024 - 23:26

Sözcü TV ekranlarında Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve gazeteci İsmail Saymaz arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

Yerel seçim konusunun masaya yatırıldığı programda İsmail Saymaz konuşurken araya giren Şen, "1 saattir konuşulur mu l*n? İnsaf" diyerek sert çıktı.

SAYMAZ DA SERT ÇIKTI

Şen'in argo ifadesiyle afallayan Saymaz ise tepkisini, "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın, size hürmetim var, benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm, üslupsuzluk yaparım, saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız" diyerek dile getirdi.

Yaşanan gerginliğin ardından moderatör Serap Belovacıklı da tansiyonu düşüremezken reklam arasına girildi.